Manchester United'a Türk oyuncu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Galler doğumlu Türk futbolcu Levent Gündoğan'ı transfer etti.
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen ve hücuma dönük orta saha bölgesinde oynayan Levent Gündoğan, Manchester United'ın 14 yaş altı takımında forma giyecek.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 17:31
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Toplam 33
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degs01 saldıracak adam varda bizmi bilmiyoz takım ölü
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Toplam 41
Yorum
player01 BJK TAN TOP OYNAMAYI ÖĞREN DİNLERİZ SENİ ODA BELKİ :D şans mış mış mış :D baraja çarpmasa zaten 90 çarp gene 90 :D şans şans evet evet
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Toplam 23
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necmettin TFF kendine ceza kessin. Kasdi yada hata ile sonucu etkileyen hata yapan hakemlere hakkıyla ceza verse kimse konuşmaz işine bakar.
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