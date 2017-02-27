 Rakiplerinin otobüsü sandılar! – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Rakiplerinin otobüsü sandılar!

    Rakiplerinin otobüsü sandılar!

    ekiplerinden 'ın taraftarları, rakiplerine ait olduğunu sanarak kendi takımlarının otobüsüne zarar verdi.

    Ligde cumartesi günü Londra'da oynanan maç öncesinde yaşananlar, başkent temsilcisinin 1-0 kazandığı karşılaşmanın önüne geçti. Ev sahibi ekibin taraftarları, Middlesbrough'ya ait olduğuna inandıkları ancak kendi takımlarını taşıyan koyu renkli bir otobüsün üstüne kırmızı, beyaz ve mavi sprey boyayla yazdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada olayın cumartesi gecesi yaşandığı ve polisin bilgilendirildiği kaydedilirken, zararın boyutu ise 40 bin sterlin olarak tahmin ediliyor.

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:33
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