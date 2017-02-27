Rakiplerinin otobüsü sandılar!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın taraftarları, rakiplerine ait olduğunu sanarak kendi takımlarının otobüsüne zarar verdi.
Ligde cumartesi günü Londra'da oynanan maç öncesinde yaşananlar, başkent temsilcisinin 1-0 kazandığı karşılaşmanın önüne geçti. Ev sahibi ekibin taraftarları, Middlesbrough'ya ait olduğuna inandıkları ancak kendi takımlarını taşıyan koyu renkli bir otobüsün üstüne kırmızı, beyaz ve mavi sprey boyayla Crystal Palace yazdı.
Kulüpten yapılan açıklamada olayın cumartesi gecesi yaşandığı ve polisin bilgilendirildiği kaydedilirken, zararın boyutu ise 40 bin sterlin olarak tahmin ediliyor.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:33
- Galatasaray - Beşiktaş | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Aras Gelen giden aynı kadroyu çıkarıp farklı sonuç bekliyor. Tudor da fazla dayanmaz bu klube
- Demba Ba gelemiyor
Toplam 5
Yorum
nuri veli bir garip transfer...gelmese daha iyiydi...
- Kartal dikine Aslan yana
Toplam 6
Yorum
RESPECT Bu kadro şampiyon olamaz kardeşim istersen conte yi getir orta saha defans ve forvet full değişecek ve sağlam yedek alınacak onlarada
Rakiplerinin otobüsü sandılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.