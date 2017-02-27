 İbrahimovic bitti demeden bitmez! – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    İbrahimovic bitti demeden bitmez!

    İbrahimovic bitti demeden bitmez!

    finalinde 'ı 3-2 mağlup eden , kupanın sahibi oldu.

    Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve 85 bin futbolseverin tribünden takip ettiği final maçında Zlatan Ibrahimovic'in 19. dakikadaki frikik golüyle perdeyi açan , 39. dakikada Lingard ile farkı ikiye çıkardı: 2-0

    İlk yarının son dakikasında İtalyan forveti Gabbiadini ile durumu 2-1 yapan , baskılı başladığı ikinci yarının hemen başında aynı futbolcunun ayağından bir gol daha bularak skora dengeyi getirdi: 2-2

    Karşılaşmanın 63. dakikasında Romeu'nun şutunda direği geçemeyen Southampton, 87. dakikada gelişen Manchester United atağında Ibrahimovic'in golüne engel olamadı. 35 yaşındaki İsveçli yıldız, sağ taraftan ortalanan topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi ve maçın skorunu ilan etti: 3-2

    'nı 2009 ve 2010'da üst üste kazanan Manchester United, 6 yıl aradan sonra bu kupayı beşinci kez müzesine götürmeyi başardı.

    Sezon başında teknik direktörlük görevine gelen Jose Mourinho, ağustos ayında Leicester City'yi 2-1 yenerek kazandıkları Community Shield'in ardından Manchester United'la ikinci kupasını havaya kaldırdı.

    Lig Kupası'nı daha önce Chelsea ile de 3 kez kazanan Portekizli teknik adam, kupa sayısını 4'e çıkararak Brian Clough ve Sir Alex Ferguson ile kupada en çok şampiyonluk yaşayan üç teknik adamdan biri oldu.

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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