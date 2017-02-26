Ranieri’den veda mesajı
Kurt hoca, “Benim için bir rüya öldü” dedi.
Premier Lig'de şampiyonluk yaşattığı Leicester City'den kovulan teknik direktör Ranieri'den duygusal mesaj... "Benim için bir rüya öldü" diyen 65 yaşındaki hoca, "Şampiyonluk mutluluğunun ardından tek rüyam her zaman kalbimde olacak Leicester'da kalmaktı. Benim için unutulmaz ve muhteşem bir dönem geride kaldı" ifadelerini kullandı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Ranieri’den veda mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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