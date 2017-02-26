 Ranieri’den veda mesajı – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    ’den veda mesajı

    Ranieri’den veda mesajı

    Kurt hoca, “Benim için bir rüya öldü” dedi.

    Premier Lig'de şampiyonluk yaşattığı 'den kovulan teknik direktör Ranieri'den duygusal mesaj... "Benim için bir rüya öldü" diyen 65 yaşındaki hoca, "Şampiyonluk mutluluğunun ardından tek rüyam her zaman kalbimde olacak Leicester'da kalmaktı. Benim için unutulmaz ve muhteşem bir dönem geride kaldı" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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