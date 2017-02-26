Chelsea'den İspanyol işi!

Ligde son üç haftada iki beraberlik alan Chelsea, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Swansea City karşısında 19. dakikada Cesc Fabregas'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Swansea City, ilk yarıda kaybolan süre oynanırken Fernando Llorente ile beraberliği sağlayan golü kaydetti ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

Pedro'nun 72. dakikadaki golüyle rakibi karşısında yeniden öne geçen İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, 84. dakikada Diego Costa ile farkı 2'ye çıkardı ve üç puana üç golle uzandı.

Kariyerinde 300. Premier Lig maçına çıkan Fabregas, bu başarıyı yakalayan ilk İspanyol futbolcu olurken, sahadan galibiyetle ayrılan Chelsea, puanını 63'e çıkardı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.