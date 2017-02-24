 Leicester City, Ranieri ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Leicester City, ile yollarını ayırdı

    Leicester City, Ranieri ile yollarını ayırdı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İtalyan teknik adam Claudio ile yollarını ayırdı.

    İtalyan teknik adamla geçen sezon tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan ancak bu sezon küme düşme hattının bir puan üstünde yer alan Leicester City, çareyi 65 yaşındaki 'nin görevine son vermekte buldu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu, istemeyerek de olsa bir değişikliğe ihtiyaç duydu ve kulübün çıkarı için bu kararın gerekli olduğuna inanıyor. Ranieri, şüphesiz Leicester City'nin en başarılı teknik direktörü ancak sonuçlar kulübün Premier Lig'deki yerini tehlikeye attı." ifadeleri kullanıldı.

    Ligdeki son 5 maçından mağlubiyetle ayrılan mavi-beyazlı ekip, sezonun bitimine 13 hafta kala 21 puanla 17. sırada yer alıyor. 2017 yılında oynadığı lig maçlarının hiçbirinde gol atma başarısını gösteremeyen Leicester City, 27 Şubat Pazartesi günü sahasında Liverpool ile karşılaşacak.

    Ranieri'nin görevine şampiyonluk turu attıktan 9 ay sonra son veren Leicester City, puan kayıplarını durduramaması halinde 1938 yılından bu yana şampiyon olduktan bir sonraki sezon küme düşen ilk takım olacak.

    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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