Rooney, Manchester United'da kalacak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Wayne Rooney, hakkındaki transfer iddialarını yalanlayarak takımda kalacağını açıkladı.
2004 yılından bu yana Manchester ekibinde forma giyen Rooney, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kariyerini Çin Süper Ligi'nde sürdüreceği yönündeki haberlerin spekülatif olduğunu belirterek, "Başka kulüplerin ilgisinden memnunum ancak Manchester United'da kalıyorum." ifadesini kullandı.
31 yaşındaki futbolcu, takımının Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'nda başarılı olması için vereceği mücadelede yer almak istediğini kaydetti.
Rooney, ligde ocak ayında oynadıkları Stoke City maçında Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 250. golünü atmış ve kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu olarak tarihe geçmişti.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:00
- Yeter artık istifa
Toplam 20
Yorum
kahraman yazık fenerime, ne hale gelmiş. Sayın başkanımız bıraksın. eğer feneri seviyorsa istifa etsin.
- Volkan Demirel 1,5 ay sahalardan uzak kalacak
Toplam 16
Yorum
Gs ne adamsin kardesh :)) gerci sakatlanmis Allah acil shifalar versin o ayri amma bi Gs-li olarag oynamasi avantaj bizim icin
- 25 milyonun ciğeri yanıyor
Toplam 42
Yorum
ne demezsin evet 40 yaşına gelen quaresmayla ve amatör tosicle sözleşme yenilemek akılcılık? hımmmm...
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