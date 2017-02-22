Liverpool, Lallana ile sözleşme yeniledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, orta saha oyuncusu Adam Lallana ile sözleşme yeniledi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, 3 yıl önce 25 milyon sterlin bonservisle Southampton'dan transfer ettiği 28 yaşındaki Lallana'nın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Ligde 80 maçta 16 gol atan İngiliz futbolcunun haftalık 110 bin sterlin kazanacağı basına yansıdı.
Kulübün ve teknik direktör Jurgen Klopp'un kendisini duyduğu güven nedeniyle gururlu olduğunu belirten Lallana, geleceği için daha iyi bir kulüp düşünemediğini kaydetti.
Lallana, 2016 yılında milli takım formasını giyen futbolcular için yapılan ankette oyların yüzde 39'unu alarak, "yılın futbolcusu" ödülüne layık görülmüştü.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:39
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 80
Yorum
CIMBOM GALATASARAY insallah kazanicak hakem duzgun oynarsa
- Muslera, o rekoru egale etmeye hazır
Toplam 3
Yorum
cimbom insallah kazanicagiz
- "Futbolu bırakmış olurum''
Toplam 2
Yorum
12.adam gs de iken fb taraftarına çok ağır küfürler ediyordu.fb ye gitti bu sefer gs taraftarına çok ağır küfürler etti.olgunluk başka bir şey
Liverpool, Lallana ile sözleşme yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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