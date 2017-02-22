 Liverpool, Lallana ile sözleşme yeniledi – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    , Lallana ile sözleşme yeniledi

    Liverpool, Lallana ile sözleşme yeniledi

    ekiplerinden , orta saha oyuncusu ile sözleşme yeniledi.

    Şampiyonluk mücadelesi veren , 3 yıl önce 25 milyon sterlin bonservisle Southampton'dan transfer ettiği 28 yaşındaki Lallana'nın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Ligde 80 maçta 16 gol atan İngiliz futbolcunun haftalık 110 bin sterlin kazanacağı basına yansıdı.

    Kulübün ve teknik direktör Jurgen Klopp'un kendisini duyduğu güven nedeniyle gururlu olduğunu belirten Lallana, geleceği için daha iyi bir kulüp düşünemediğini kaydetti.

    Lallana, 2016 yılında milli takım formasını giyen futbolcular için yapılan ankette oyların yüzde 39'unu alarak, "yılın futbolcusu" ödülüne layık görülmüştü.

    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:39
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