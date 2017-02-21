Arsenal rahat kazandı
İngiltere Federasyon Kupası'nda amatör küme ekiplerinden Sutton United'ı 2-0 mağlup eden Arsenal çeyrek finale çıktı.
Arsenal, Ulusal Lig'de mücadele eden ve Lincoln City ile 5. tura kadar yükselme başarısını gösteren iki amatör küme takımından biri olan Sutton United karşısında deplasmanda Perez'in 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 öne tamamladı.
Futbol liglerinde kendisinden 105 sıra aşağıda yer alan rakibi karşısında 55. dakikada Theo Walcott ile farkı 2'ye çıkaran başkent ekibi, 118 yıllık tarihinde ilk kez 5. tura kadar yükselen rakibini 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Arsenal formasını 2006 yılından bu yana giyen 27 yaşındaki Walcott, tüm kulvarlarda 100. golünü kaydetti. Walcott, başkent ekibinde 100 gol barajına ulaşan 18. futbolcu oldu. Arsenal'de, Türk asılı Alman futbolcu Mesut Özil, 5 bin kişilik Gander Green Lane Stadı'nda oynanan müsabakada 18 kişilik kadroda yer almadı.
Federasyon Kupası'nı 12 kez müzesine götüren Arsenal, çeyrek finalde bir başka Ulusal Lig takımı Lincoln City ile eşleşti. 133 yıllık tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkan Lincoln City ile Arsenal, 11 Mart Cumartesi günü Emirates Stadı'nda tur mücadelesi verecek.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:28
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Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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