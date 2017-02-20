 Mou yine gündemde – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Mou yine gündemde

    Mou yine gündemde
    M.United Teknik Direktörü Jose Mourinho yine çarpıcı bir yorumda bulundu. Sezon başında 105 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldıkları Pogba'nın ucuz olduğunu söyleyen Mou, "Pogba'nın yarı kalitesindeki futbolcular, onu aldığımız bedelle transfer edilecek" ifadesini kullandı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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