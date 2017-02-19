Mourinho'dan 105 milyon € açıklaması
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sezon başında Paul Pogba için ödedikleri 105 milyon avro bonservis bedelinin yakın gelecekte ucuz olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
Fransız futbolcu Pogba için ödenen bedelin oyuncusu üzerinde baskıya neden olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Pogba, kendisi için ödenen parayı hak edecek kalitede. Rekor transferler gerçekleştikçe üzerindeki baskının kalkacağına eminim. Performansından memnunum. Hala çok genç. Top kazanıp oyun kurabiliyor ve gol yollarında etkili. Daha da gelişeceğine eminim. Birkaç yıl içinde Pogba'yı ucuza aldığımızı göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu sezon Manchester United'da 34 maçta forma giyen orta saha oyuncusu Pogba, 7 gol atıp 4 asist yaptı.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:07
- ''Kredimiz kalmadı''
Toplam 3
Yorum
ddedde001 senelerdir taraftar isyan ediyor bunlar hale kredilerinin yeni bittiğini zannediyor.acaba gitmeleride uzun sürermi merak ediyorum.
- Necati Ateş sosyal medyayı salladı
Toplam 7
Yorum
ahuhakain bunuda yorumcu yaptilar ya basimiza gecen haftaki ofsite olmayan posizyonda agzini acmadi ama erenin golden onceki faulde tartisilir diyor
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 32
Yorum
19,5cm ne guzel deilmi isinize gelmedimi bu kacinci tff peeki podolskiye verilmeyen kirmiziyida durustce niye soylemiyorsunuz?
Mourinho'dan 105 milyon € açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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