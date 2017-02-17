Wenger kararını açıkladı
Fransız teknik adam Arsene Wenger, Arsenal'dan ayrılması halinde gelecek sezon başka bir takımda kariyerini sürdüreceğini söyledi.
Londra ekibini 20 yıldır çalıştıran 67 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Ne olursa olsun, burada ya da başka bir yerde teknik direktörlüğe devam edeceğim. Eleştirilere alışığım. Ben ayrılsam da Arsenal her maçı kazanamayacaktır. Herkes büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yeniden bir araya gelmeli ve bir sonraki maça odaklanmalıyız." diye konuştu.
Başkent ekibiyle 1997-98, 2001-02 ve 2003-04 sezonlarında Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Wenger, 6'şar kez de İngiltere Federasyon Kupası ile Community Shield Kupası'nı takımın müzesine götürdü.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:41
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