''Mesut daha çok gol atmalı''
Arsenal'in hocası Arsene Wenger, ligde kazandıkları Hull City maçının ardından yaptığı konuşmada Mesut Özil'in performansından memnun olmadığını dile getirdi. Türk asıllı futbolcudan daha fazla gol atmasını beklediğini belirten Wenger, "Artık Mesut'un gol atma zamanı geldi. Çünkü biz ondan ekstra işler bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki oyuncu, ligdeki son golünü 10 Aralık 2016'da kaydetmişti.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
''Mesut daha çok gol atmalı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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