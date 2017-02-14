 ''Mesut daha çok gol atmalı'' – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    ''Mesut daha çok gol atmalı''

    ''Mesut daha çok gol atmalı''
    'in hocası , ligde kazandıkları Hull City maçının ardından yaptığı konuşmada 'in performansından memnun olmadığını dile getirdi. Türk asıllı futbolcudan daha fazla gol atmasını beklediğini belirten Wenger, "Artık Mesut'un gol atma zamanı geldi. Çünkü biz ondan ekstra işler bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki oyuncu, ligdeki son golünü 10 Aralık 2016'da kaydetmişti.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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