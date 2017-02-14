 Manchester City deplasmanda kazandı – Fotomaç – 14 Şubat 2017 Manchester City deplasmanda kazandı" /> Manchester City deplasmanda kazandı" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    deplasmanda kazandı

    Manchester City deplasmanda kazandı

    'de 25. haftanın son maçında , deplasmanda Bournemouth'u 2-0 mağlup etti.

    Ligde hiç yenilmediği Bournemouth'a konuk olan , ilk yarıyı Sterling'in golüyle 1-0 önde tamamladı. Mings'in 69. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran ve kalan dakikalarda skoru koruyan konuk ekip, maçı 2-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

    Ara transfer döneminde Manchester City'ye katılan ve ilk 4 maçında 3 gol, 2 asistlik performansıyla takıma büyük katkı sağlayan Gabriel Jesus, 15. dakikada ayak bileğinden sakatlanarak yerini Sergio Agüero'ya bıraktı.

    İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu sezon pazartesi günleri oynadığı 6 lig maçını da kazandı. Manchester ekibi bu karşılaşmalarda 20 gol attı ve kalesinde yalnızca bir gol gördü.

    Ligde son 3 maçını da kazanan ve puanını 52'ye çıkaran Manchester City, 3 basamak birden yükselerek 60 puanlı lider Chelsea'nin ardından 2'ncilik koltuğuna oturdu.

    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manchester City deplasmanda kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.