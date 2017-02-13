Bilic'e disiplin sevki
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Hırvat teknik direktörü Slaven Bilic, West Bromwich Albion maçındaki uygunsuz davranışı nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, West Bromwich Albion maçında uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle hakem tarafından tribüne gönderilen Bilic hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.
Bilic, West Ham United'ın sahasında West Bromwich Albion ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedikleri golün ardından bir televizyon mikrofonunu yere atarak kırdığı için hakem kararıyla tribüne gönderilmişti.
Hırvat teknik adamın, 16 Şubat'a kadar karara itiraz etme hakkı bulunuyor.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:38
- ''Riekerink'i göndersek kimi bulacağız ki!''
Toplam 59
Yorum
metinn o zaman o koltuguda isgal etmeyeceksin efendi ne demek kimi bulacagiz boos boos konusma adamin t.direktörlukle ne ilgisi var alt yaphocasi
- Riekerink'in görevine son verildi!
Toplam 16
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serkan sanki gelen hoca takımı şampiyon yapacak bırakın bu ucuz günü kurtarma taktiklerini
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 5
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bjk1903 loserbahçe...
Bilic'e disiplin sevki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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