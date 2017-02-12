 Chelsea cepten yedi – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Chelsea cepten yedi" /> Chelsea cepten yedi" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    cepten yedi

    Chelsea cepten yedi

    Premier Lig'in 25. haftasında , Burnley deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda yara aldı.

    Maça golle başlayan 7. dakikada Pedro ile 1-0 öne geçti. Burnley'in bu gole cevabı 24. dakikada geldi. Robbie Brady attığı frikik golüyle maça eşitliği getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Chelsea gol için yüklensede Burnley savunmasını aşamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Chelsea 60 puana ulaşırken Burnley de 30 puanla 25. sırada kaldı.

    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:39
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