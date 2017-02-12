Chelsea cepten yedi

Maça golle başlayan Chelsea 7. dakikada Pedro ile 1-0 öne geçti. Burnley'in bu gole cevabı 24. dakikada geldi. Robbie Brady attığı frikik golüyle maça eşitliği getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Chelsea gol için yüklensede Burnley savunmasını aşamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Chelsea 60 puana ulaşırken Burnley de 30 puanla 25. sırada kaldı.