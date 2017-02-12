Chelsea cepten yedi
Premier Lig'in 25. haftasında Chelsea, Burnley deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda yara aldı.
Maça golle başlayan Chelsea 7. dakikada Pedro ile 1-0 öne geçti. Burnley'in bu gole cevabı 24. dakikada geldi. Robbie Brady attığı frikik golüyle maça eşitliği getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Chelsea gol için yüklensede Burnley savunmasını aşamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Chelsea 60 puana ulaşırken Burnley de 30 puanla 25. sırada kaldı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:39
- Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Toplam 2
Yorum
BeykozlUltrAslan Sabri, Semih, hakan, de jong Evlere Şenlik Savunma Allah Seni Bildiği Gibi Yapsın Rikerink
- Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Toplam 2
Yorum
ismail kerim bence doğru tercih.. josue kesinlikle oynamamalı... yasın forvet, poldi forvet arkası oynamalı.. rodriguez ve bruma kanatlarda..
- ''Hoca olumsuz etkiledi''
Toplam 6
Yorum
41p3r Doğru. Yalnız Güneş de yaptıklarının doğru olmadığını kabul ediyor ancak kışkırtanlara, üzerine yürüyenlere ceza verilmiyor. Amaçları belli.
Chelsea cepten yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.