Arsenal'i Sanchez sırtladı

İngiltere Premier Lig'deki 25. hafta karşılaşmasında, zirve mücadelesi veren Arsenal sahasında Hull City'i Alexis Sanchez'in attığı gollerle 2-0 yendi.

Ligdeki son iki maçında Manchester United ve Liverpool'dan dört puan alan küme düşme hattındaki Hull City, Emirates Stadı'nda Arsenal'a konuk oldu.

Rakibine son 13 maçta yenilmeyen Londra ekibi, Şilili yıldızı Alexis Sanchez'in biri penaltıdan olmak üzere her iki yarıda attığı gollerle sahadan üç puanla ayrıldı. Konuk ekipte 90. dakikada kırmızı kart gören Clucas takımını 10 kişi bıraktı.

Başkent temsilcisinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 90 dakika sahada kalırken, Fransız golcü Giroud ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Watford ve Chelsea karşısında yaşadığı üst üste yenilgilerle şampiyonluk yarışında yara alan Arsenal, bu galibiyetle puanını 50'ye çıkardı. Hull City ise 20 puanda kaldı.