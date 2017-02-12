Arsenal'i Sanchez sırtladı
Arsenal, kümede kalma mücadelesi veren Hull City'i Sanchez'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'deki 25. hafta karşılaşmasında, zirve mücadelesi veren Arsenal sahasında Hull City'i Alexis Sanchez'in attığı gollerle 2-0 yendi.
Ligdeki son iki maçında Manchester United ve Liverpool'dan dört puan alan küme düşme hattındaki Hull City, Emirates Stadı'nda Arsenal'a konuk oldu.
Rakibine son 13 maçta yenilmeyen Londra ekibi, Şilili yıldızı Alexis Sanchez'in biri penaltıdan olmak üzere her iki yarıda attığı gollerle sahadan üç puanla ayrıldı. Konuk ekipte 90. dakikada kırmızı kart gören Clucas takımını 10 kişi bıraktı.
Başkent temsilcisinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 90 dakika sahada kalırken, Fransız golcü Giroud ise yedek kulübesinde görev bekledi.
Watford ve Chelsea karşısında yaşadığı üst üste yenilgilerle şampiyonluk yarışında yara alan Arsenal, bu galibiyetle puanını 50'ye çıkardı. Hull City ise 20 puanda kaldı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:45
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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