İbra yoksa Martial var!
Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, evinde Watford'u 2-0 mağlup etti. Bir gol bir asistle oynayan Anthony Martial maçın yıldızıydı.
Maça hızlı başlayan ManU, aradığı golü 32. dakikada buldu. Martial'ın pasında topu ağlarla buluşturan Mata, takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen Kırmızı Şeytanlar'da sahneye bu kez Martial çıktı ve 60. dakikada skoru belirledi.
Bu sonuçla Manchester United 48 puana yükselirken, Watford ise 30 puanda kaldı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:21
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
Ercan Ben takımı genel hatlarıyla beğendim.birkaç nokta transfere daha ihtiyacımız var.Hakem kötüydü iki penaltımızı vermedi yine.olsun bu takım
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
bjk 1903 şahan helal olsun ts gibi bi klübe yakışır ! :) herşey para değil takımlar gerekirse böle yardımlaşsın lar ebedi dost lar lafta olmamalı !
- ''Son 10 yılın en iyi yabancı hocasıyım''
Toplam 13
Yorum
UA Nerede Ay da mı ? Dünyada hangi ülke takımı hep şampiyonluğa oynayan bir kadroyu sana verir ? şansını iyi değerlendir ileride GS de T.D oldu
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