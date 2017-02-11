İbra yoksa Martial var!

Maça hızlı başlayan ManU, aradığı golü 32. dakikada buldu. Martial'ın pasında topu ağlarla buluşturan Mata, takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen Kırmızı Şeytanlar'da sahneye bu kez Martial çıktı ve 60. dakikada skoru belirledi.

Bu sonuçla Manchester United 48 puana yükselirken, Watford ise 30 puanda kaldı.