 İbra yoksa Martial var! – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    İbra yoksa Martial var!

    İbra yoksa Martial var!

    'in 25. haftasında , evinde 'u 2-0 mağlup etti. Bir gol bir asistle oynayan Anthony Martial maçın yıldızıydı.

    Maça hızlı başlayan ManU, aradığı golü 32. dakikada buldu. Martial'ın pasında topu ağlarla buluşturan Mata, takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen Kırmızı Şeytanlar'da sahneye bu kez Martial çıktı ve 60. dakikada skoru belirledi.

    Bu sonuçla 48 puana yükselirken, ise 30 puanda kaldı.

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:21
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