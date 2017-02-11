 Bilic 90+4'te yıkıldı – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Bilic 90+4'te yıkıldı

    Bilic 90+4'te yıkıldı

    'in 25. hafta mücadelesinde , ile 2-2 berabere kaldı.

    Upton Park'taki karşılaşmaya Bilic'in öğrencileri şok bir golle başladı. Maçın 6. dakikasında Nacer Chadli, 'i 1-0 öne geçirdi.

    İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın 63. dakikasında Sofiane Feghouli, attığı gole 'a beraberliği getirdi. 1-1.

    Gol sonrası baskısını artıran West Ham, Manuel Lanzini'nin 86. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.

    West Bromwich, 90+4'te Gareth McAuley'in golüyle maça tekrar eşitliği getirdi. 2-2

    Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

    Bu sonuçla West Bromwich puanını 37'ye, West Ham United ise 32'ye yükseltti.

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:14
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