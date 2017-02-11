Bilic 90+4'te yıkıldı
Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde West Ham United, West Bromwich ile 2-2 berabere kaldı.
Upton Park'taki karşılaşmaya Bilic'in öğrencileri şok bir golle başladı. Maçın 6. dakikasında Nacer Chadli, West Bromwich'i 1-0 öne geçirdi.
İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın 63. dakikasında Sofiane Feghouli, attığı gole West Ham United'a beraberliği getirdi. 1-1.
Gol sonrası baskısını artıran West Ham, Manuel Lanzini'nin 86. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.
West Bromwich, 90+4'te Gareth McAuley'in golüyle maça tekrar eşitliği getirdi. 2-2
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla West Bromwich puanını 37'ye, West Ham United ise 32'ye yükseltti.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:14
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
Ercan Ben takımı genel hatlarıyla beğendim.birkaç nokta transfere daha ihtiyacımız var.Hakem kötüydü iki penaltımızı vermedi yine.olsun bu takım
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
bjk 1903 şahan helal olsun ts gibi bi klübe yakışır ! :) herşey para değil takımlar gerekirse böle yardımlaşsın lar ebedi dost lar lafta olmamalı !
- ''Son 10 yılın en iyi yabancı hocasıyım''
Toplam 13
Yorum
UA Nerede Ay da mı ? Dünyada hangi ülke takımı hep şampiyonluğa oynayan bir kadroyu sana verir ? şansını iyi değerlendir ileride GS de T.D oldu
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