 10 numara hareket! – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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HEPSİ
    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    10 numara hareket!

    10 numara hareket!
    İngiltere'de forması giyen 'nin hareketi dünya basınının gündemine düştü. 34 yaşındaki oyuncu, kanser tedavisi gören 5 yaşındaki Sunderland taraftarı 'i önceki gün hastanede ziyaret etti. Bu sırada minik taraftarın isteğini kırmayan Defoe, tüm gece hastanede Lowery'ye refakat etti.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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