10 numara hareket!
İngiltere'de Sunderland forması giyen Jermain Defoe'nin hareketi dünya basınının gündemine düştü. 34 yaşındaki oyuncu, kanser tedavisi gören 5 yaşındaki Sunderland taraftarı Bradley Lowery'i önceki gün hastanede ziyaret etti. Bu sırada minik taraftarın isteğini kırmayan Defoe, tüm gece hastanede Lowery'ye refakat etti.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:57
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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