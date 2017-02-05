 Üstünel’in acı günü – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Üstünel’in acı günü

    Üstünel’in acı günü
    G.Saray'ın eski yönetim kurulu üyesi Haldun Üstünel'in ağabeyi Kerim Üstünel'den acı haber geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kerim Üstünel dün akşam hayatını kaybetti. Haldun Üstünel, Galatasaray yöneticiliği zamanında Lincoln, Milan Baros ve Harry Kewell gibi isimlerin transferine imza atarak taraftarları sevindirmişti.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:49
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