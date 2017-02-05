Üstünel’in acı günü
G.Saray'ın eski yönetim kurulu üyesi Haldun Üstünel'in ağabeyi Kerim Üstünel'den acı haber geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kerim Üstünel dün akşam hayatını kaybetti. Haldun Üstünel, Galatasaray yöneticiliği zamanında Lincoln, Milan Baros ve Harry Kewell gibi isimlerin transferine imza atarak taraftarları sevindirmişti.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Üstünel’in acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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