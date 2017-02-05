 Niasse Liverpool’u yıktı – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Liverpool’u yıktı

    Niasse Liverpool’u yıktı
    ADI transfer döneminde Galatasaray ile de anılan, Oumar yeni takımı Hull City ile ilk golünü kaydetti. Kümede kalma savaşı veren Hull'un zirveye oynayan Liverpool'u 2-0 devirdiği mücadelede 26 yaşındaki Senegalli yıldız takımının ikinci golünü kaydetti. Niasse, dördüncü lig maçında ilk golünü atarken; diğer golünü de İngiltere Lig Kupası'nda M. United'a atmıştı.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:48
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