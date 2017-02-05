Niasse Liverpool’u yıktı
ADI transfer döneminde Galatasaray ile de anılan, Oumar Niasse yeni takımı Hull City ile ilk golünü kaydetti. Kümede kalma savaşı veren Hull'un zirveye oynayan Liverpool'u 2-0 devirdiği mücadelede 26 yaşındaki Senegalli yıldız takımının ikinci golünü kaydetti. Niasse, dördüncü lig maçında ilk golünü atarken; diğer golünü de İngiltere Lig Kupası'nda M. United'a atmıştı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Niasse Liverpool’u yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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