 Tottenham Kane ile kazandı – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Kane ile kazandı

    Tottenham Kane ile kazandı

    'in 24. haftasında şampiyonluk yarışındaki evinde 'u 1-0 yendi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

    İkinci yarıya golle başladı. 58. dakikada Harry Kane penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

    Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Tottenham sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 50 yaptı ve 59 puanla zirvede bulunan Chelsea'yi takibini sürdürdü.

    ise 21 puanla 15. sırada kaldı.

    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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