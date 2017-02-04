Tottenham Kane ile kazandı

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıya Tottenham golle başladı. 58. dakikada Harry Kane penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Tottenham sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 50 yaptı ve 59 puanla zirvede bulunan Chelsea'yi takibini sürdürdü.

Middlesbrough ise 21 puanla 15. sırada kaldı.