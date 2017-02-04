Tottenham Kane ile kazandı
Premier Lig'in 24. haftasında şampiyonluk yarışındaki Tottenham evinde Middlesbrough'u 1-0 yendi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarıya Tottenham golle başladı. 58. dakikada Harry Kane penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Tottenham sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 50 yaptı ve 59 puanla zirvede bulunan Chelsea'yi takibini sürdürdü.
Middlesbrough ise 21 puanla 15. sırada kaldı.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:10
- Medipol Başakşehir çeyrek finalde
Toplam 23
Yorum
A.Kara Kupa Final maçında Beşiktaş 1 0 galipken opsaytten gol aterken ve penaltılarla kupayı alırken hiç sesiniz çıkmıyordu.
- Medipol Başakşehir çeyrek finalde
Toplam 23
Yorum
Erol Harf kısıtlaması yüzünden yorumumuz eksik kalıyor hiçbir muhabir riekerinke galatasaray 11.kafa golünü yedi bunun sorumlusu kim diye soramıy
- Medipol Başakşehir çeyrek finalde
Toplam 23
Yorum
kral aslan bu oyunla GS lig de şampiyon olması zor vazgeçin artık şu yabancı hoca sevdasın dan verin takımı hikmet hocaya yada yılmaz hocaya bakın sonr
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