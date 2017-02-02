Mourinho'dan hakem tepkisi
İngiltere kariyeri boyunca sık sık hakemlerin uygulamalarını eleştiren Portekizli teknik adam Jose Mourinho, karşılaşmalarda kuralların kendisine farklı uygulandığını iddia etti.
Liverpool ile Chelsea'nin 1-1 berabere kaldığı maçta Alman teknik adam Jurgen Klopp'un hakeme bağırdıktan sonra özür dilediğini belirten Mourinho, dördüncü hakem Neil Swarbrick'in Klopp'a "Sorun değil, sizin tutkunuzu seviyorum" dediğini, kendisi söz konusu olduğunda hakemin "Yerine otur ya da seni tribüne gönderirim" diye tehdit ettiğini ileri sürdü.
Takımının lider Chelsea'nin 14, ezeli rakibi Manchester City'nin ise 4 puan gerisinde altıncı sırada yer almasının gerginliğini saklamayan Mourinho, maç sonrasında BBC muhabirinin sorusuna da kızdı ve "Eğer futbolu bilmiyorsan mikrofon tutmamalısın" diyerek röportaj alanından uzaklaştı.
Deneyimli teknik adam, bu sezon biri Liverpool maçına atanan hakeme yönelik eleştirisi, diğeri de maç sırasında su şişesini teklemediği için iki kez maçtan men cezası aldı.
Futbol Federasyonu en son Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'e dördüncü hakeme yönelik sözlü tacizi nedeniyle 4 maçtan men cezası vermişti.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:55
- Tahkim Kurulu'ndan flaş Aziz Yıldırım kararı
Toplam 5
Yorum
zaten bekliyorduk tahkim içinde fener yapılanması gayet açık. asıl bomba hıncal uluçun çağrısıyla savcı soruşturma açtı bakalım orda da yapılanmanız var mı :)
- Sow'dan Beşiktaş derbisi öncesi açıklama
Toplam 4
Yorum
forever1903 ben ayni görüsde degilim, fener ufak takimlara karsi motive olamiyor, bence heycanli bir derbi izleyeceyiz, ama biz 2:1 yeneriz gibi geliyor
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 48
Yorum
abc hani başkan yandex i indirip arama yapıyoduk ronaldo messi geliyodu şuna bak emenike ye kaldık
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