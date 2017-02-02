Mourinho'dan hakem tepkisi

Manchester United ile sezona çok iyi başlayan ancak ilerleyen haftalarda şampiyonluk yarışından kopan Portekizli teknik adam, Premier Lig'deki meslektaşlarının korunduğunu ima etti. Ligde üst üste üçüncü beraberliğini aldığı Hull City maçından sonra BBC muhabirinin sorusuna sinirlenen Mourinho, muhatabına aşağılayıcı sözler söyleyerek röportajı yarıda kesti.

Liverpool ile Chelsea'nin 1-1 berabere kaldığı maçta Alman teknik adam Jurgen Klopp'un hakeme bağırdıktan sonra özür dilediğini belirten Mourinho, dördüncü hakem Neil Swarbrick'in Klopp'a "Sorun değil, sizin tutkunuzu seviyorum" dediğini, kendisi söz konusu olduğunda hakemin "Yerine otur ya da seni tribüne gönderirim" diye tehdit ettiğini ileri sürdü.

Takımının lider Chelsea'nin 14, ezeli rakibi Manchester City'nin ise 4 puan gerisinde altıncı sırada yer almasının gerginliğini saklamayan Mourinho, maç sonrasında BBC muhabirinin sorusuna da kızdı ve "Eğer futbolu bilmiyorsan mikrofon tutmamalısın" diyerek röportaj alanından uzaklaştı.

Deneyimli teknik adam, bu sezon biri Liverpool maçına atanan hakeme yönelik eleştirisi, diğeri de maç sırasında su şişesini teklemediği için iki kez maçtan men cezası aldı.

Futbol Federasyonu en son Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'e dördüncü hakeme yönelik sözlü tacizi nedeniyle 4 maçtan men cezası vermişti.