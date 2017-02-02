ManU birer birer eriyor
Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United, kümede kalma mücadelesi veren Hull City ile 0-0 berabere kaldı.
Old Trafford'da oynana maçta etkili görünen taraf Manchester United olsa da Kırmızı Şeytanlar, galibiyeti getirecek golü bulamadı.
Bu sonuçla üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrılan ManU, 42 puanla haftayı 6. sırada kapattı. 17 puanlı Hull City ise 19. sıraya yükseldi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:22
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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