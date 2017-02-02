ManU birer birer eriyor

Old Trafford'da oynana maçta etkili görünen taraf Manchester United olsa da Kırmızı Şeytanlar, galibiyeti getirecek golü bulamadı.

Bu sonuçla üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrılan ManU, 42 puanla haftayı 6. sırada kapattı. 17 puanlı Hull City ise 19. sıraya yükseldi.