 Manchester City'den farklı tarife! – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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HEPSİ
    02 Şubat 2017, Perşembe
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    'den farklı tarife!

    Manchester City'den farklı tarife!

    'de deplasmanda ile karşılaşan , sahadan 4-0 galip ayrıldı.

    Londra ekibi karşısında maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan konuk takım, 17. dakikada De Bruyne, 21. dakikada Silva, 39. dakikada Gabriel Jesus ve 67. dakikada Yaya Toure'nin penaltı golüyle üç puana uzandı.

    Manchester ekibinin ara transfer döneminde renklerine bağladığı 19 yaşındaki Jesus, ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maçta bir gol ve bir asistlik performansıyla göz doldurdu. İspanyol teknik adam Pep 'nın öğrencileri, bu sezon lig ve kupada üç kez karşılaştığı yönetimindeki Londra ekibini, tüm maçlarda mağlup ederken attığı 12 gole karşılık kalesinde tek gol gördü.

    Ligde 5. sıradaki , bu galibiyetin ardından puanını 46'ya çıkardı ve bu hafta Chelsea ile berabere kalan Liverpool'u yakaladı.

    Gecenin diğer maçında Stoke City ile Everton 1-1 berabere kaldı. Stoke City adına skor üreten Peter Crouch, Premier Lig'deki 100. golüne ulaştı. 36 yaşındaki futbolcu bu başarıyı yakalayan, lig tarihindeki 26'ncı ve en yaşlı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
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