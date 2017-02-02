Guardiola'dan "karpuz" benzetmesi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni transfer Gabriel Jesus'un performansını değerlendirirken "karpuz" benzetmesinde bulundu.
Guardiola, genç futbolcunun 2-2 biten Tottenham maçında kısa süre forma giydiğini ancak 3-0 kazandıkları Crystal Palace maçında olağanüstü bir asist yaptığını söyledi.
Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun ikinci yarıda oyuna girdiği West Ham United maçına ilk 11'de başlayan Jesus, bir gol ve bir asistlik performansıyla ilk lig maçında bu istatistiğe ulaşan Manchester Cityli ilk futbolcu oldu.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:27
- "Ben yanlış yaptım demiyor"
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Tufan ayvalık Ahmet bey aziz başkan spor kulübü başkanı futbolda kötü olabalir bu süreç her takımda oluyor geçer sporda amiral gemisi fb avrupa ve dünyad
- ''Ortamı germeyin''
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1905 Kibire düşen hakettiğini bulur, ağzına geleni konuşmak yöneticiye yakışmaz. Nafizoğlu doğrusunu söylemiş.
- "Ben yanlış yaptım demiyor"
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BEŞİKTAŞLI 3 BÜYÜK KULÜP ALTYAPISINDAKİ CEVHERLERDEN KADRO KURUP BAŞARIYI YAKALAYINCA HERŞEY DÜZELECEK. BÜTÇELERİNDE DÜZELMESİ BUNA BAĞLI. UYANIN ARTIK
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