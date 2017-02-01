 ManU birer birer eriyor – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    ManU birer birer eriyor

    ManU birer birer eriyor

    Premier Lig'in 23. haftasında , kümede kalma mücadelesi veren ile 0-0 berabere kaldı.

    Old Trafford'da oynana maçta etkili görünen taraf olsa da Kırmızı Şeytanlar, galibiyeti getirecek golü bulamadı.

    Bu sonuçla üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrılan ManU, 42 puanla haftayı 6. sırada kapattı. 17 puanlı ise 19. sıraya yükseldi.

    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:09
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