Manchester City'den farklı tarife!

Londra'daki karşılaşmaya fırtına gibi giren City, 17. dakikada Sane'nin asistinde De Byrune ile 1-0 öne geçti. 21. dakikada yine Sane nefis getirdi, David Silva farkı ikiye çıkardı. Rakibine sahasından çıkma şansı tanımayan City, 32'de Gabriel Jesus'un golüyle devre arasına 3-0 önde girdi.



İkinci yarıda Sterling'in kazandırdığı penaltıda sahneye çıkan Yaya Toure skoru 4-0 yaptı.

Zirve adaylarının puan kaybını çok iyi değerlendiren City puanını 46'ya çıkardı. West Ham ise 28 puanda kaldı.