Manchester City'den farklı tarife!
Premier Lig'de Slaven Bilic'in takımı West Ham, Guardiolalı Manchester City karşısında ağır bir darbe aldı.
Londra'daki karşılaşmaya fırtına gibi giren City, 17. dakikada Sane'nin asistinde De Byrune ile 1-0 öne geçti. 21. dakikada yine Sane nefis getirdi, David Silva farkı ikiye çıkardı. Rakibine sahasından çıkma şansı tanımayan City, 32'de Gabriel Jesus'un golüyle devre arasına 3-0 önde girdi.
İkinci yarıda Sterling'in kazandırdığı penaltıda sahneye çıkan Yaya Toure skoru 4-0 yaptı.
Zirve adaylarının puan kaybını çok iyi değerlendiren City puanını 46'ya çıkardı. West Ham ise 28 puanda kaldı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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