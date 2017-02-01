 Manchester City'den farklı tarife! – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    'den farklı tarife!

    Manchester City'den farklı tarife!

    'de 'in takımı , Guardiolalı karşısında ağır bir darbe aldı.

    Londra'daki karşılaşmaya fırtına gibi giren City, 17. dakikada Sane'nin asistinde De Byrune ile 1-0 öne geçti. 21. dakikada yine Sane nefis getirdi, David Silva farkı ikiye çıkardı. Rakibine sahasından çıkma şansı tanımayan City, 32'de Gabriel Jesus'un golüyle devre arasına 3-0 önde girdi.

    İkinci yarıda Sterling'in kazandırdığı penaltıda sahneye çıkan Yaya Toure skoru 4-0 yaptı.

    Zirve adaylarının puan kaybını çok iyi değerlendiren City puanını 46'ya çıkardı. ise 28 puanda kaldı.

    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:15
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