 Klopp ve Conte yenişemedi – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Klopp ve Conte yenişemedi

    Klopp ve Conte yenişemedi

    'de haftanın maçında , Anfield Road'da ile 1-1 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısını , David Luiz'in frkikten attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda seyircisinin desteği ile etkisini arttıran Klopp'un öğrencileri 57. dakikada Firmino'nun golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

    76. dakikada Mignolet, Diego Costa'nın kullandığı penaltıda gole izin vermedi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. Ada'da haftanın maçında kazanan çıkmadı.

    Bu sonuçla Chelsea 56 puanla zirvedeki yerini korurken, ise 46 puanla 4. sırada kaldı.

    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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