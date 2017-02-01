Klopp ve Conte yenişemedi
Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool, Anfield Road'da Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Chelsea, David Luiz'in frkikten attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda seyircisinin desteği ile etkisini arttıran Klopp'un öğrencileri 57. dakikada Firmino'nun golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
76. dakikada Mignolet, Diego Costa'nın kullandığı penaltıda gole izin vermedi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. Ada'da haftanın maçında kazanan çıkmadı.
Bu sonuçla Chelsea 56 puanla zirvedeki yerini korurken, Liverpool ise 46 puanla 4. sırada kaldı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
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Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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