 Ivanovic Zenit'te – Fotomaç – 01 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ivanovic Zenit'te

    Ivanovic Zenit'te

    Rus ekibi Zenit, Chelsea'nin Sırp futbolcusu Branislav Ivanovic'i kadrosuna kattı.

    Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, İngiltere'nin Chelsea takımından Sırp defans oyuncusu Branislav Ivanovic'i renklerine bağladı.

    Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Ivanovic ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit ile anlaşan Sırp futbolcu, 2008'de imza attığı Chelsea ile iki İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi zaferleri yaşamıştı.

    Devre arası olduğu için kış transfer dönemi devam eden Rusya Premier Lig'de Zenit, 17 maçta 35 puanla 2. sırada yer alıyor.

    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ivanovic Zenit'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.