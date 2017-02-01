Ivanovic Zenit'te
Rus ekibi Zenit, Chelsea'nin Sırp futbolcusu Branislav Ivanovic'i kadrosuna kattı.
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, İngiltere'nin Chelsea takımından Sırp defans oyuncusu Branislav Ivanovic'i renklerine bağladı.
Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Ivanovic ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit ile anlaşan Sırp futbolcu, 2008'de imza attığı Chelsea ile iki İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi zaferleri yaşamıştı.
Devre arası olduğu için kış transfer dönemi devam eden Rusya Premier Lig'de Zenit, 17 maçta 35 puanla 2. sırada yer alıyor.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:08
- Muslera’ya alternatif
Toplam 2
Yorum
gs izlemede kalsınlar bi dünya para verip almasınlar.
- Fenerbahçe'nin konuğu son şampiyon
Toplam 1
Yorum
Enda Keyifle izlenecek bir karşılaşma olacak salonda olacaklar çok şanslı, ilk yarı taraflardan biri 30 sayı geri düşüp kazanabilir o derece...
- "Üçüncü yıldızı bu sezon takacağız"
Toplam 4
Yorum
Bjkli Şampiyonluk istiyorsak tt arenada gsyi yenmemiz lazım Tek korku gs bizim için adamlarda bal var son 5 haftaya zirvede girerse kesin şampiyon
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