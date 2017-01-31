 Andrea Ranocchia Premier Lig'de – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Premier Lig'de

    Andrea Ranocchia Premier Lig'de

    ekiplerinden , adı ile de anılan İtalyan savunmacı 'yı 'den sezon sonuna kadar kiraladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Ranocchia'nın sezon sonuna kadar 'de kiralık olarak forma giymesi konusunda ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Açıklamada, Hull City'de 13 numaralı formayı giyecek oyuncunun, görev verilmesi halinde yarın Manchester United ile oynayacakları lig maçında sahadaki yerini alabileceği kaydedildi.

    Inter'in 2011'de kadrosuna kattığı İtalyan oyuncu, sezon başında Sampdoria'ya kiralanmıştı. Ranocchia, İtalya Milli Takımı'nda da 21 maça çıktı.

    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:47
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