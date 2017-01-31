Andrea Ranocchia Premier Lig'de
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, adı Galatasaray ile de anılan İtalyan savunmacı Andrea Ranocchia'yı Inter'den sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Ranocchia'nın sezon sonuna kadar Hull City'de kiralık olarak forma giymesi konusunda Inter ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Hull City'de 13 numaralı formayı giyecek oyuncunun, görev verilmesi halinde yarın Manchester United ile oynayacakları lig maçında sahadaki yerini alabileceği kaydedildi.
Inter'in 2011'de kadrosuna kattığı İtalyan oyuncu, sezon başında Sampdoria'ya kiralanmıştı. Ranocchia, İtalya Milli Takımı'nda da 21 maça çıktı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 20:47
- Advocaat’a 7 soru
Toplam 50
Yorum
Fb Fenerbahçe başkanı degistirsin yeter artık aziz bu hoca adam gibi adam doğru transfer yapılırsa takım düzelir
- Advocaat ayrılıyor mu?
Toplam 12
Yorum
fb arkadaşlar yarın 16 da fb yönetimi ve adwokat gitmesi için stad önünde bildiri ve gösteri yürüyüşü yapılacak duyan duymayanlara bildirsin
- Advocaat ayrılıyor mu?
Toplam 12
Yorum
DOBİ HASAN FENERLİ DEĞİLİM ŞAŞIRIYORUM BU ADAMI TENKİT EDENLERE.BEŞ TANE ÖN LİBEROYU BU ADAM MI ALDI?AYRICA M.UNİTEDI BU ADAM OLMASA EZE EZE ZOR YENEE
Andrea Ranocchia Premier Lig'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.