 Lallana'ya "yılın futbolcusu" ödülü – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Lallana'ya "yılın futbolcusu" ödülü

    Lallana'ya "yılın futbolcusu" ödülü

    'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu , İngiltere Milli Takımı'nda "yılın futbolcusu" seçildi.

    ekiplerinden 'da oynayan Lallana, 2016'da milli takım formasını giyen futbolcular için yapılan ankette oyların yüzde 39'unu alarak, "yılın futbolcusu" ödülüne layık görüldü.

    Leicester City'nin şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan ve geçen yıl İngiltere Milli Takımı'yla 5 gol atan Jamie Vardy, oylamada yüzde 12'de kalırken, Manchester United'ın deneyimli oyuncusu Wayne Rooney ise yüzde 8 ile üçüncü sırada yer aldı.

    Milli takımla geçen yıl 10 maça çıkan Lallana, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 1-0 kazandıkları Slovakya ve 3-0 galip geldikleri İskoçya karşılaşmalarının yanı sıra İspanya ile Wembley Stadı'nda oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları dostluk maçında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

    Son üç oylamada iki kez Wayne Rooney, bir kez de Steven Gerrard, en fazla oyu alarak "yılın futbolcusu" seçilmişti.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:55
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