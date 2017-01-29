Payet'in yeni adresi belli oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Dimitri Payet'in transferi konusunda Fransız kulübü Marsilya ile anlaştıklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, West Ham United ile Marsilya, 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transferi için el sıkıştı. Marsilya'nın, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'dan ayrılmak isteyen Payet için 25 milyon sterlin (yaklaşık 29 milyon avro) bonservis ödeyeceği bildirildi.
Londra ekibinin 15 milyon avroya 2015 yazında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Payet, geçen yıl şubat ayında 2021'e kadar sözleşme yenilemişti.
Fransa Milli Takımı formasını 32 kez giyen Payet, West Ham United'da bu sezon 22 maçta 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:31
- File derbisi Fener’in: 3-0
Toplam 4
Yorum
fbli gs fenerin rakibi asla olmaz zaten ne derbisi biz onları çok yendik anadolu takımlarını yenerek şampiyon olupda kupa havası yapıyorlar bize
- Sinan Gümüş'ten maç sonrası yorum
Toplam 2
Yorum
Gsli Sinan hiç sol kanata oynarım deme git sağ kanat benim tek formayı kap.
- Ya Ekici ya hiç
Toplam 29
Yorum
kamuran aytekin fenerli oldugunu söyleyen arkadas sayin baskana (aziz)filan diyerek kücültemezsin baskanin yaptiklari ortada
Payet'in yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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