 Payet'in yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Payet'in yeni adresi belli oldu

    Payet'in yeni adresi belli oldu

    ekiplerinden , 'in transferi konusunda Fransız kulübü ile anlaştıklarını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ile , 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transferi için el sıkıştı. Marsilya'nın, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'dan ayrılmak isteyen Payet için 25 milyon sterlin (yaklaşık 29 milyon avro) bonservis ödeyeceği bildirildi.

    Londra ekibinin 15 milyon avroya 2015 yazında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Payet, geçen yıl şubat ayında 2021'e kadar sözleşme yenilemişti.

    Fransa Milli Takımı formasını 32 kez giyen Payet, West Ham United'da bu sezon 22 maçta 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:31
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