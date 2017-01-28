Liverpool'dan erken veda
Liverpool, Wolverhampton Wanderers'a yenilerek FA Cup'a erken veda etti.
İngiltere FA Cup 4. Tur maçında Liverpool, Wolverhampton Wanderers'a 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.
Wolverhampton Wanderers'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Richard Stearman ve 41. dakikada Andreas Weimann atarken, Liverpool'un tek golü 86. dakikada Divock Origi attı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:48
- Aziz Yıldırım'dan flaş Fatih Terim açıklaması
Toplam 14
Yorum
/*/ fatih terim istifa etmeli..arda olayı bardağı taşırdı artık..ses yok..
- ''Yıldızların peşindeyiz''
Toplam 1
Yorum
............. tarihin en yalancı ve beceriksiz yönetimi
- Bruma’ya sözleşme şoku
Toplam 6
Yorum
austin bruma konusunda en iyisi ii bir pazarlamayla iiii paralara satılmasıdır..perfrmansı yüksekken sat gitsin zaten tam olarak hiç istemdi gs ı
Liverpool'dan erken veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.