 Liverpool'dan erken veda – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Liverpool'dan erken veda

    Liverpool'dan erken veda

    Liverpool, Wolverhampton Wanderers'a yenilerek FA Cup'a erken veda etti.

    İngiltere FA Cup 4. Tur maçında Liverpool, Wolverhampton Wanderers'a 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

    Wolverhampton Wanderers'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Richard Stearman ve 41. dakikada Andreas Weimann atarken, Liverpool'un tek golü 86. dakikada Divock Origi attı.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:48
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