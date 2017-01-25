Coutinho 5 yıl daha Liverpool'da
Liverpool, Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'nun sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.
İngiliz ekibi Liverpool, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. 2013 yılı ocak ayında Inter'den Liverpool'a transfer olan yıldız oyuncu, yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Daha çok çalışıp elimden geleni yapacağım" dedi.
Brezilyalı yıldız, Liverpool ile sözleşme uzatmasının kendisi için onur olduğunu belirterek, ilk geldiği günden beri taraftarlar ve kulübün kendisine yakın davrandığını ifade etti.
Başarılı oyuncu, kasım ayında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve 11 Ocak'ta Southampton ile oynanan Lig Kupası maçıyla formasına kavuşmuştu.
Brezilyalı yıldız, Liverpool ile sözleşme uzatmasının kendisi için onur olduğunu belirterek, ilk geldiği günden beri taraftarlar ve kulübün kendisine yakın davrandığını ifade etti.
Başarılı oyuncu, kasım ayında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve 11 Ocak'ta Southampton ile oynanan Lig Kupası maçıyla formasına kavuşmuştu.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe ile G.Saray karşı karşıya geliyor
Toplam 2
Yorum
garaudy hesap günü geldi...turk hakemlere guvenip ergin ataman ve goksenin koksala her turlu rezilligi yapan tribunler bakalim bu macta da yapacakmi
- Beşiktaş KAP'a bildirdi
Toplam 9
Yorum
rhodolfo yolcu rhodolfo ya satılacak ya kiralanacak forvete yabancı için yer açılıyor
- Charlie Adam Fener'e!
Toplam 2
Yorum
okii aman ha aman sakın gidin başka birini alın işe yaramaz mesela everton lu barkley i al.. daha iyi
Coutinho 5 yıl daha Liverpool'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.