 Emirates'te müthiş son! – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Emirates'te müthiş son!

    Emirates'te müthiş son!

    Premier Lig'de rakiplerinin puan kaybettiği haftayı değerlendirmek isteyen , Burnley'i 90+8'deki penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

    Emirates'teki mücadelenin ikinci yarısında Mustafi'nin golüyle öne geçen , 68. dakikada Xhaka'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

    90+3'te Burnley penaltı kazandı. Gray penaltıyı gole çevirdi ve skora denge geldi.

    Emirates'te herkes galibiyetin kaçtığına üzülürken, 90+8'de bu kez Arsenal penaltı atışı kazandı.

    Alexis, panenka penaltısıyla maçı Arsenal'e getirdi.

    Arsenal bu skorla 47 puana yükselip haftayı 2. sırada tamamlamayı başardı.

    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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