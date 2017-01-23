Emirates'te müthiş son!

Emirates'teki mücadelenin ikinci yarısında Mustafi'nin golüyle öne geçen Arsenal, 68. dakikada Xhaka'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.



90+3'te Burnley penaltı kazandı. Gray penaltıyı gole çevirdi ve skora denge geldi.



Emirates'te herkes galibiyetin kaçtığına üzülürken, 90+8'de bu kez Arsenal penaltı atışı kazandı.



Alexis, panenka penaltısıyla maçı Arsenal'e getirdi.

Arsenal bu skorla 47 puana yükselip haftayı 2. sırada tamamlamayı başardı.