Emirates'te müthiş son!
Premier Lig'de rakiplerinin puan kaybettiği haftayı değerlendirmek isteyen Arsenal, Burnley'i 90+8'deki penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.
Emirates'teki mücadelenin ikinci yarısında Mustafi'nin golüyle öne geçen Arsenal, 68. dakikada Xhaka'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
90+3'te Burnley penaltı kazandı. Gray penaltıyı gole çevirdi ve skora denge geldi.
Emirates'te herkes galibiyetin kaçtığına üzülürken, 90+8'de bu kez Arsenal penaltı atışı kazandı.
Alexis, panenka penaltısıyla maçı Arsenal'e getirdi.
Arsenal bu skorla 47 puana yükselip haftayı 2. sırada tamamlamayı başardı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:28
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Emirates'te müthiş son! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.