Tottenham'dan müthiş geri dönüş

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya City golle başladı ve 49. dakikada Sane Tottenham filelerini havalandırdı. Bu golden 5 dakika sonra Kevin de Bruyne skoru 2-0 yaptı. Tottenham bu golden sonra toparlandı ve 58'de Dele Alli ile farkı 1'e indirdi. 77'de Heung Min Son Tottenham'a 1 puanı getiren golü kaydetti ve karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi.

Bu sonuçla Tottenham 46 puanla 2. sırada kendisine yer bulurken Guardiola'nın öğrencileri 43 puanla 5. sırada yer aldı.