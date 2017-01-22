Tottenham'dan müthiş geri dönüş
Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City 2-0 öne geçtiği maçta Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya City golle başladı ve 49. dakikada Sane Tottenham filelerini havalandırdı. Bu golden 5 dakika sonra Kevin de Bruyne skoru 2-0 yaptı. Tottenham bu golden sonra toparlandı ve 58'de Dele Alli ile farkı 1'e indirdi. 77'de Heung Min Son Tottenham'a 1 puanı getiren golü kaydetti ve karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi.
Bu sonuçla Tottenham 46 puanla 2. sırada kendisine yer bulurken Guardiola'nın öğrencileri 43 puanla 5. sırada yer aldı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:12
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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