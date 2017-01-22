Emirates'te müthiş son!
Premier Lig'de rakiplerinin puan kaybettiği haftayı değerlendirmek isteyen Arsenal, Burnley'i 90+8'deki penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.
Emirates'teki mücadelenin ikinci yarısında Mustafi'nin golüyle öne geçen Arsenal, 68. dakikada Xhaka'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
90+3'te Burnley penaltı kazandı. Gray penaltıyı gole çevirdi ve skora denge geldi.
Emirates'te herkes galibiyetin kaçtığına üzülürken, 90+8'de bu kez Arsenal penaltı atışı kazandı.
Alexis, panenka penaltısıyla maçı Arsenal'e getirdi.
Arsenal bu skorla 47 puana yükselip haftayı 2. sırada tamamlamayı başardı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:02
- El var mı Yasin?
Toplam 30
Yorum
gsaraylı UEFA bu hakemi nasıl dünyanın en iyi 3. hakemi seçmiş anlamıyorum
- Marsilya onu istiyor
Toplam 20
Yorum
satın bu adam geri pas gibi atağa çıkmaya korkuyor satıp yerine iyi bir sol bek alınabilir veya linnes i orda alıştırabilirsiniz
- Cüneyt Çakır amip gibi
Toplam 32
Yorum
reiz Fenerin ne ara puanı yenindi be kaç tane haksız yere verilen penaltınız var sizin de beşiktaş gibi
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