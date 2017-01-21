Tottenham'dan müthiş geri dönüş
Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City 2-0 öne geçtiği maçta Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya City golle başladı ve 49. dakikada Sane Tottenham filelerini havalandırdı. Bu golden 5 dakika sonra Kevin de Bruyne skoru 2-0 yaptı. Tottenham bu golden sonra toparlandı ve 58'de Dele Alli ile farkı 1'e indirdi. 77'de Heung Min Son Tottenham'a 1 puanı getiren golü kaydetti ve karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi.
Bu sonuçla Tottenham 46 puanla 2. sırada kendisine yer bulurken Guardiola'nın öğrencileri 43 puanla 5. sırada yer aldı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
- "Penaltı haksızdı"
Toplam 5
Yorum
Konyalı gs Bu deyongmudur nedir adam futbolcudan baska her halta benziyor taa rakip sahadan geri pas atacak kadar kalitesiz ayağına aldıgı her top oldu
- "Penaltı haksızdı"
Toplam 5
Yorum
Konyalı gs Takım durarak top oynuyor hoca desen taraf kadar bilgisi yok koyun gibi seyrediyor 83 dk olmuş oyuncu degıştıremıyor yazıklar olsun yonetıme
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 26
Yorum
selim Hayirli sabahlar...illaki dogrulari insanin kendi cani yaninca goruyor.FB.cuneytten yakinirken sesiniz cikmiyordu.Nasilmis..
Tottenham'dan müthiş geri dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.