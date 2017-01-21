 Tottenham'dan müthiş geri dönüş – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Tottenham'dan müthiş geri dönüş

    Tottenham'dan müthiş geri dönüş

    Premier Lig'in 22. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya City golle başladı ve 49. dakikada Sane Tottenham filelerini havalandırdı. Bu golden 5 dakika sonra Kevin de Bruyne skoru 2-0 yaptı. Tottenham bu golden sonra toparlandı ve 58'de Dele Alli ile farkı 1'e indirdi. 77'de Heung Min Son Tottenham'a 1 puanı getiren golü kaydetti ve karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi.

    Bu sonuçla Tottenham 46 puanla 2. sırada kendisine yer bulurken Guardiola'nın öğrencileri 43 puanla 5. sırada yer aldı.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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