Liverpool ağır yaralı
Liverpool evinde konuk ettiği Swansea City'e 3-2 yenildi.
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında zirve mücadelesi veren Liverpool, Swansea City'den beklenmedik bir yenilgi aldı.
Ligde zor günler geçiren Swansea, sezonun iddialı ekiplerinden Liverpool'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Son 7 maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Liverpool, bu yenilgiyle 7 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırıken, Swensea ise son 7 maçında ikinci galibiyetini elde etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48 ve 52. dakikalarda Fernando Llorente ve 74. dakikada Gylfi Sigurdsson attı. Liverpool'un gollerini ise 55 ve 69. dakikalarda Roberto Firmino kaydetti.
Bu sonuçla haftayı yenilgiyle kapatan Liverpool 45 puanda kalırken, Swansea 18 puana yükseldi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:49
- Quaresma ile 3 yıl daha
Toplam 15
Yorum
...... kardes q7 ama bu borumu
- De Jong’a talip çıktı
Toplam 15
Yorum
can ver gitsin. tolgaymıs selcuk mus Nigel de Jong. muş bunlar oynamayan adamlar kuru kalabalıklar.
- Caceres'te sıcak gelişmeler
Toplam 7
Yorum
herşeye rağmen BÜTÜN OLUMLUSLUKLARA RAĞMEN HERŞEY DÜZELİCEK GELECEK SENE BU YÖNETİM DAHA İYİ İŞLER YAPACAKTİR KİMSE BU YÖNETİME LAF ETMESİN.
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