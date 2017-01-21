 Fonte West Ham United'da – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Fonte West Ham United'da

    Fonte West Ham United'da

    İngiliz ekibi West Ham United, Southampton'ın Portekizli savunma oyuncusu Fonte ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Southampton'ın kaptanı Jose Fonte'yi renklerine bağladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekiz'in kupaya uzandığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkati çeken Fonte ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu. Londra ekibinin 33 yaşındaki Fonte için Southampton'a, 8 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği belirtildi.

    Southampton'da 2010 yılından bu yana forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Fonte, bu sezon 19 karşılaşmada görev aldı.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:33
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