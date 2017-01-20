Böyle tehdit görülmedi
Başka bir takıma transfer olmak için bazı futbolcuların çeşitli yollara başvurduğu görüldü ama kendi kendini sakatlama tehdidi ilk kez yaşandı.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilçi'in çalıştırdığı West Ham'in en önemli silahlarından olan Payet ara transfer döneminde kesin olarak ayrılmak istiyor. Eski Kulübü Marsilya'ya dönmek isteyen Payet'e West Ham izin vermedi.
Kulübünden beklediği cevabı alamayan Payet bunun üzerine rest çekerek; "Bir daha West Ham forması giymeyeceğime yemin ederim. Eğer beni satmazsanız, çapraz bağlarımı kendim kopartarım" dedi.
Payet 2015 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı West Ham'a transfer olmuştu. Marsilya eski futbolcusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Ancak West Ham bu teklifi az buluyor.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:03
- En zengin F.Bahçe
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 kiralık konak bjk yokmu :))))) adamların hayatı pamuk ipliği ama sorsan paşalar.al sana resmi şamar.otur 00000
- Yarı yolda bırakmayız
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Kör düğüme döndü transfer , Fikret Orman kadro dışı bırakın demiş , öyle yapmış Trabzon yönetimi, iyi olmamış
- Görmedi, duymadı!
Toplam 11
Yorum
HarbiFBli Beyler iyi hoş da, lig sonuncusuyla oynadık, 2 gol attık 2 gol yedik, lig sonuncusundan iki gol yemiş olmamızı konuşacağımıza ne konuşuyoruz
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