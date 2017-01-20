19’luk Gabriel Jesus, M.City’de
Premier ?Lig'de istediğini sonuçların uzağında kalan Manchester City, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus ile resmi sözleşme imzaladı.
Altyapısından yetiştiği Brezilya temsilcisi Palmeiras'ın geçen sezon şampiyon olmasına 12 gol ve 5 asistlik performansıyla katkı sağlayan 19 yaşındaki Jesus yaklaşık 36 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Manchester City'nin kadrosuna dahil oldu.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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