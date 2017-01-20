 19’luk Gabriel Jesus, M.City’de – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    19’luk , M.City’de

    19’luk Gabriel Jesus, M.City’de

    Premier ?Lig'de istediğini sonuçların uzağında kalan Manchester City, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı.

    Altyapısından yetiştiği Brezilya temsilcisi Palmeiras'ın geçen sezon şampiyon olmasına 12 gol ve 5 asistlik performansıyla katkı sağlayan 19 yaşındaki Jesus yaklaşık 36 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Manchester City'nin kadrosuna dahil oldu.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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