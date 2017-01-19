 City, Jesus'la sözleşme imzaladı – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    City, Jesus'la sözleşme imzaladı

    City, Jesus'la sözleşme imzaladı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus ile resmi sözleşme imzaladı.

    Altyapısından yetiştiği Brezilya temsilcisi Palmeiras'ın geçen sezon şampiyon olmasına 12 gol ve 5 asistlik performansıyla katkı sağlayan 19 yaşındaki Jesus, 27 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'nin kadrosuna dahil oldu. Brezilyalı forvet, teknik direktör Pep Guardiola'nın görev vermesi halinde 21 Ocak Cumartesi günü ligde Tottenham karşısında forma giyebilecek.

    33 numaralı formayı seçen Jesus, Manchester City'nin kazanma alışkanlığına sahip bir kulüp olduğunu ve yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

    Ligde oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet yaşayan Manchester City, 42 puanla beşinci sırada yer alıyor.

    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:19
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