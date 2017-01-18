Cardiff City, McGregor'ı kadrosuna kattı
İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, bir dönem Beşiktaş forması da giyen İskoç kaleci Allan McGregor'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Cardiff City Kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City forması giyen 34 yaşındaki kaleciyle, sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
İskoç kaleci, 2012-2013 sezonunda oynadığı Beşiktaş'ta 26 resmi maçta forma giymişti.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:15
- Gençler ve Fener yenişemedi
Toplam 18
Yorum
erol insan ıkı macda da kırmızı kart görurmu arkadas amatör futbolcu yapmaz senın yaptını ismail yazıklar olsun sana
- Yıldırım Demirören'den Aziz Yıldırım'a hakem cevabı
Toplam 2
Yorum
erol sen bjk olan diyet borcunu son 2 sezondur ıyı ödedin sayın yıldırım bunu kör olan sagır olan ınsanlar bile anladı utanmadan hala konusuyor
- İşte yeni Muhammed Ali
Toplam 10
Yorum
m b biz seninleyiz
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