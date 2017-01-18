 Cardiff City, McGregor'ı kadrosuna kattı – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Cardiff City, McGregor'ı kadrosuna kattı

    Cardiff City, McGregor'ı kadrosuna kattı

    İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, bir dönem Beşiktaş forması da giyen İskoç kaleci 'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Cardiff City Kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City forması giyen 34 yaşındaki kaleciyle, sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

    İskoç kaleci, 2012-2013 sezonunda oynadığı Beşiktaş'ta 26 resmi maçta forma giymişti.

    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
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