Valencia 1 yıl daha ManU'da
Ekvadorlu futbolcu Antonio Valencia, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da bir yıl daha forma giyecek.
Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda, Ekvadorlu futbolcunun 2014 yılında imzaladığı 3 artı 1 yıllık sözleşmenin opsiyonunu kullanma kararı aldı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2018 yılının haziran ayına kadar Manchester ekibinde kalacak.
2009 yılında Wigan Athletic takımından 16 milyon sterline transfer edilen Valencia, Manchester United formasıyla çıktığı 270 maçta 21 gol atarken, 7 kez kupa sevinci yaşadı.
Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 22 maça da ilk onbirde çıkan Valencia, üç golün asistini verdi.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:20
- Quaresma'dan açıklama var
Toplam 15
Yorum
şışşş ağlıyor renkliler size diyor
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 75
Yorum
KAMURAN AYTEKIN AZIZ YILDIRIM HAKSIZLIGA ISYAN EDIYOR EN IYISI FENER BAHCEYI KAPATIN AZIZ YILDIRM BIZ TARAFTARLARDA RAHAT EDELIM NASIL OLSA ÖZ ELESTIRI YOK
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 40
Yorum
karagümrüklü aglayarak şampiyon olunmaz oynayarak olunur aziz
Valencia 1 yıl daha ManU'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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