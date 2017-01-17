Valencia 1 yıl daha ManU'da

Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda, Ekvadorlu futbolcunun 2014 yılında imzaladığı 3 artı 1 yıllık sözleşmenin opsiyonunu kullanma kararı aldı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2018 yılının haziran ayına kadar Manchester ekibinde kalacak.

2009 yılında Wigan Athletic takımından 16 milyon sterline transfer edilen Valencia, Manchester United formasıyla çıktığı 270 maçta 21 gol atarken, 7 kez kupa sevinci yaşadı.

Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 22 maça da ilk onbirde çıkan Valencia, üç golün asistini verdi.