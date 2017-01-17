Costa'nın transferi rafa kalktı
İngiltere Premier Lig lideri Chelsea'nin satmayı düşünmediği İspanyol forvet Diego Costa hakkındaki transfer iddiaları, Çin'de yeni transfer kurallarının da devreye girmesiyle büyük ölçüde rafa kalktı.
İtalyan teknik adam Antonio Conte ile tartıştığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı iddia edilen 28 yaşındaki Costa'ya, Çin'den yıllık 30 milyon sterlinlik teklif yapıldığı öne sürülmüştü. Takımdan ayrılması gündeme gelen Costa'nın, kulübün Rus sahibi Roman Abramovich'in transfere sıcak bakmaması ve üç yabancıdan fazlasına izin vermeyen Çin Süper Ligi'ndeki yeni kuralın ardından, kariyerini Londra'da sürdürmesi bekleniyor.
60 milyon sterline Brezilyalı Oscar'ın Shanghai SIPG takımına gitmesine izin veren Chelsea'nin sahibi Abramovich'in, 19 maçta attığı 14 golle başkent ekibinin en yakın takipçileri Tottenham ve Liverpool'un 7 puan önünde zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan Costa'ya izin vermeyeceği basına yansıdı.
Costa'nın yanı sıra Paris St-Germain'in 29 yaşındaki forveti Cavani, Monaco'nun golcüsü Falcao, Benfica'nın yıldızı Raul Jimenez ile de ilgilenen Tianjin Quanjian'ın sahibi Shu Yuhui, Çin basınına yaptığı açıklamada, mart ayında başlayacak yeni sezonda ilk 11'de 3, 18 kişilik kadroda ise 5 yabancı sınırlamasının transfer politikasını değiştirdiğini söyledi.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:11
- Quaresma'dan açıklama var
Toplam 15
Yorum
şışşş ağlıyor renkliler size diyor
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 75
Yorum
KAMURAN AYTEKIN AZIZ YILDIRIM HAKSIZLIGA ISYAN EDIYOR EN IYISI FENER BAHCEYI KAPATIN AZIZ YILDIRM BIZ TARAFTARLARDA RAHAT EDELIM NASIL OLSA ÖZ ELESTIRI YOK
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 40
Yorum
karagümrüklü aglayarak şampiyon olunmaz oynayarak olunur aziz
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