Manchester City'ye Everton darbesi
İstanbul-DHA Premier Lig'in 21. haftasında Everton deplasmanın da Manchester City sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı.
Bu yenilginin ardından lider Chelsea'nin 10 puan gerisine düşen Manchester City 42 puanla beşinci sırada bulunuyor. Son dört maçında 10 puan toplayarak tırmanışa geçen Everton ise puanını 33'e yükseltti.
SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİZ
Karşılaşma sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulanan Guardiola, lider Chelsea ile 10 puan farkın çok fazla olduğunu ve kapanması zor bir fark olduğunu belirtti. Manchester City'de ki geleceği hakkında ise Katalan teknik adam "Sezon sonunda seviyemizi, performansımızı ve oyuncuların durumunu değerlendireceğiz. Bundan sonra karar vereceğiz." şeklinde konuştu.
Bu arada Pep Guardiola antrenörlük kariyerinde üçüncü kez sahadan dört farklı mağlubiyetle ayrıldı. Katalan teknik adam bugüne kadar Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde Real Madrid'e 4-0 ve City döneminde Barcelona'ya 4-0 mağlup olmuştu.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:12
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 45
Yorum
1907 bej olsaydı olmayan penaltıyı alırdı biz olanı alamıyoruz. fark burada. gördüğünü çalacaksın takım farketmez ama siz bjk yanlısı olmuşsunuz
- ‘Hakemleri de yenmemiz lazım’
Toplam 19
Yorum
dost tebrikler kardes yıllardır böyle her takım öyle maglup edeceksin herkezi sıgınmayacaksın mazeretlerin arkasına
- Kebaplı gönderme
Toplam 6
Yorum
1907 buna çok yakışır laf lazımda buradan olmıuyor. kendi takımında yedek bile olamayan şahıs laf ediyor sen önce bi yeşil sahaya çık ....
Manchester City'ye Everton darbesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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