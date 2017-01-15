ManU puanı İbrahimovic ile kurtardı
Premier Lig'de haftanın en önemli maçında Manchester United, evinde Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.
İki takım da maça hızlı başladı. Old Trafford'ta ilk gol 27. dakikada geldi. Pogba'nın eliyle topa müdahelesi sonrası penaltı kazanan Liverpool'da James Milner, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken, 2. yarıda oyun daha da hızlandı.
Maçın skorunu belirleyen isim ise 84. dakikada Zlatan Ibrahimovic oldu.
Bu sonuçla 45 puana yükselen Liverpool, haftayı 3. sırada kapattı. 40 puanlı Manchester United ise 6. sırada yer aldı.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:59
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 4
Yorum
Spor sever Hakemler kor olsa gerek
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 4
Yorum
kendisi zamanında bol bol toleranslı verdiği için her pozisyona itiraz edecek tabii
- Ağlayarak ayrıldı
Toplam 8
Yorum
tarıkcenk olcay sahan cok ıyı bır besıktaslı kardesımızhızmetlerınden dolayı ben tesekkur edıyorum tırabzon sporda basarılar dılıyorum kardesımıze
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